Kingston brengt externe ssd's uit met lees- en schrijfsnelheden tot 2000MB/s

Kingston brengt snelle externe XS2000-ssd's met capaciteiten van 500GB, 1000GB en 2000GB uit. De USB-C-ssd's gebruiken de USB 3.2 Gen 2x2-interface en halen volgens de fabrikant lees- en schrijfsnelheden van 2000MB/s.

Kingston specificeert geen verschillende snelheden per capaciteit. Volgens de productpagina en datasheet halen alle versies de snelheid van 2000MB/s, zowel voor lezen als schrijven. Welke controller en welk type nandgeheugen er in de externe ssd's zit, maakt Kingston niet bekend. Silicon Motion zegt echter dat zijn nieuwe SM2320-controller in de XS2000 zit.

De ssd's hebben een behuizing van metaal en plastic. De afmetingen zijn 79,5x32,6x13,5mm en het gewicht bedraagt 58 gram. Door het gebruik van de USB 3.2 Gen 2x2-interface is een theoretisch maximale snelheid van 20Gbit/s haalbaar. In de praktijk is dat vermoedelijk ongeveer de geclaimde snelheid van zo'n 2GB/s. Gigabyte kondigde eind vorig jaar ook externe USB 3.2 Gen 2x2-ssd's aan die 2GB/s halen en Western Digital geeft voor zijn externe WD_Black P50-ssd ook snelheden tot 2000MB/s op.

Begin dit jaar kondigde Kingston de XS2000-ssd's al aan op de CES-beurs. De fabrikant maakt nu bekend dat de snelle externe ssd's daadwerkelijk te koop zijn. De uitvoeringen van 500GB, 1000GB en 2000GB staan bij een webwinkel voor respectievelijk 128, 210 en 379 euro.