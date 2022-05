Vijf USB-ssd's van 20Gbit/s vergeleken

Snelle USB 3-poorten zijn inmiddels aardig mainstream aan het worden, ondanks de aanhoudende onduidelijkheid over welke snelheid een USB 3.2-poort ondersteunt. De snelste variant van die interface, USB 3.2 Gen 2 x2, ondersteunt snelheden tot 20Gbit/s en maakt extreem snelle externe USB-drives mogelijk. Ter indicatie: de interne SATA-ssd's van weleer beschikken over een interface van 6Gbit/s en zelfs NVMe-drives met PCIe Gen3-interfaces halen maximaal ongeveer 32Gbit/s.

Om nu te zeggen dat USB-ssd's bijna even snel zijn als een interne PCIe Gen3-ssd, gaat wat ver, maar ze zijn veel sneller dan SATA-ssd's en niet langer alleen bruikbaar om af en toe een bestandje over te zetten of een back-up te maken. Dankzij de hoge snelheden kun je met een USB 3.2-drive zonder al te veel problemen assets streamen voor foto- of videobewerking, of zelfs je gamelibrary draaien. Bovenal hoef je natuurlijk niet meer zolang te wachten totdat een verzameling foto's of een groot videobestand op je externe opslag staat.

Er is inmiddels een handjevol USB 3.2 Gen 2x2-drives te koop. Let wel, we hebben het hier over pure USB-drives, want er zijn ook Thunderbolt-drives die 20Gbit/s doen. Als je echter geen Thunderbolt-poort hebt, kun je weinig met zo'n drive. De USB-drives werken daarentegen ook op tragere USB-poorten, maar om optimaal te profiteren, heb je natuurlijk wel zo'n snelle USB-poort nodig. We hebben vijf drives van evenzoveel fabrikanten getest. We kijken welke de snelste is en hoe ze zich verhouden tot die Thunderbolt-drives.