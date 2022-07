Een Chinese Mondriaan

Naar aanleiding van ons artikel over Orico's Thunderbolt-ssd-behuizing nam de Chinese fabrikant contact met ons op, met de vraag of we ook hun nieuwe externe ssd wilden bekijken. In tegenstelling tot de behuizing die we eerder onder de loep namen, valt deze Orico Portable SSD niet zozeer op door de techniek, maar vooral door het bijzondere ontwerp.

De boven- en onderkant ervan zijn namelijk gehuld in een patroon bestaande uit zwarte lijnen die vakken creëren; de meeste wit, maar een paar in een felle kleur. Dit design doet uiteraard direct denken aan het werk van de Nederlandse schilder Piet Mondriaan, die tussen 1920 en zijn dood in 1944 tal van dit soort abstracte composities maakte.

Spreekt de rest van de ssd net zo tot de verbeelding als de kunstzinnige buitenkant? In het metalen middenframe is een USB-C-poort aangebracht met daarbij een logo dat de snelheid aangeeft. De door ons geteste MTQ-10G heeft een USB 3.2 Gen2-interface (10Gbit/s), maar op het oog vrijwel dezelfde ssd is ook verkrijgbaar in varianten met Gen1 (5Gbit/s) en Gen2x2 (20Gbit/s). Die laatste aansluiting wordt amper gebruikt en is ook geen onderdeel van de USB4-specificatie, dus de reguliere Gen2-interface is wat ons betreft een mooie middenweg. Onlangs heeft Orico ook een MTQ-40G met een USB4-aansluiting aan zijn line-up toegevoegd.

Orico geeft maximale lees- en schrijfsnelheden van ruim 1000MB/s op voor zijn Portable SSD, ongeveer het maximum van de Gen2-bus. Het meegeleverde kabeltje loopt van USB-C naar USB-C, maar er is ook een adaptertje naar USB-A aan bevestigd, zodat je de ssd eveneens met oudere computers kunt verbinden. Doordat dit adaptertje vastzit aan de kabel, kun je het niet vergeten of kwijtraken.

Bij gebrek aan een EAN-code vind je de Orico Portable SSD niet met een prijs terug in de Pricewatch, maar de externe ssd wordt wel verkocht op de Nederlandse editie van Amazon. Daar vraagt Orico 169,99 euro voor de door ons geteste 1TB-versie; andere capaciteiten zijn op dit moment niet op voorraad. Wel geldt er in elk geval tot eind augustus een code (XI5DYJUS) voor 10% korting op één ssd (en 15% op twee), waarmee de prijs in de praktijk voorlopig op 153 euro uitkomt.