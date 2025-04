Niet alleen de ssd's die je in je pc stopt zijn de afgelopen tijd spectaculair in prijs gedaald, ook de ssd's die je kunt meenemen zijn stukken goedkoper geworden. Deze 'USB-sticks on steroids' zijn misschien niet zo goedkoop als hun interne broertjes, maar voor back-ups of het verplaatsen van grote hoeveelheden data blijven ze relevant.

Dat dachten diverse fabrikanten de laatste maanden ook. De reden dat deze round-up nu 's middags gepubliceerd wordt, is een embargo van Samsung en zijn nieuwe T9-drives. Die volgen de enorm populaire T7-varianten op, die op hun beurt weer de T5-serie vervingen. Maar ook andere fabrikanten brachten onlangs hun nieuwe externe drives uit. Van Western Digital ontvingen we de WD_Black P40, Crucial bracht onlangs de X9 Pro en de X10 Pro uit, en Kingston heeft zijn XS2000 opgevolgd met de XS1000. We testen die drives plus oudere externe drives die nog verkrijgbaar zijn, op ons ssd-testsysteem. Een hertest voor die oudere drives dus, want we zijn begin dit jaar op dat Z790-systeem overgestapt.

Overigens zal menige tweaker natuurlijk zelf een externe ssd bouwen met een behuizing waarin een oude NVMe-drive wordt ondergebracht. Wie heeft er immers het laatste jaar, met de lage ssd-prijzen, niet een mooie upgrade gekocht? Omdat het aantal combinaties van externe ssd-behuizing en oude drive die je erin kunt stoppen, natuurlijk schier oneindig is, laten we die categorie goeddeels buiten beschouwing. Wel heb ik mijn eigen Ugreen-behuizing, met een 970 EVO Plus van 1TB, even aan het testsysteem gehangen. De Ugreen is de laatste tijd enorm vaak in de aanbieding geweest voor minder dan 20 euro en de 970 EVO is lange tijd een van de populairste drives geweest.

Voor de prestaties in deze round-up laten we die 'zelfbouwdrive' verder buiten beschouwing. We kijken op de volgende pagina eerst kort naar de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe externe ssd's. Daarna duiken we in de benchmarks.