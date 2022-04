De tijd dat een simpele USB-drive voldoende was om onze honger naar het overzetten van bestanden van het ene apparaat naar het andere te stillen, ligt ver achter ons. Een 'thumbdrive' van 64MB, ooit state-of-the-art, is nu op zijn best een museumstuk. En ook een laptopschijfje in een externe behuizing kan ons niet meer bekoren: het moet groter en sneller, want we krijgen steeds meer data.

In deze round-up hebben we daarom bijna veertig externe ssd's op een rijtje gezet. Daarbij kijken we vooral naar de prijzen en natuurlijk de prestaties. Het merendeel van de geteste drives beschikt over een rappe USB 3.2 Gen2-interface. Die is - in ieder geval in theorie - in staat om data met 10Gbps over te dragen. In megabytes komt dat neer op ongeveer 1200MB/s, maar in de praktijk zal de snelheid nog zeker een procent of tien lager zijn. Bovendien stoppen niet alle fabrikanten in hun kastjes ssd's die dergelijke snelheden kunnen bijbenen, zeker niet wanneer een SATA-drive wordt gebruikt in plaats van een NVMe-drive.

We beginnen de round-up met twee pagina's overzichten van de drives, daarna gaan we in op de prestaties. Dat doen we aan de hand van twee synthetische benchmarks, en in onze praktijkbenchmarks kijken we hoe de drives presteren bij alledaagse bestandsoverdrachten. We eindigen met onze aanbevelingen op basis van prestaties en prijzen. Met veranderende voorraden in winkels kan dat laatste natuurlijk nog weleens fluctueren.