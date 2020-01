Samsung presenteert externe ssd met vingerafdrukscanner

Samsung heeft een externe ssd gepresenteerd met ingebouwde vingerafdrukscanner. Dankzij de scanner moeten gebruikers bestanden kunnen beveiligen. De ssd kan bestanden vervoeren met 10Gbit/s dankzij ingebouwde ondersteuning voor usb 3.2 gen 2.

Er komt ook een variant zonder vingerafdrukscanner, maar die volgt pas later en Samsung heeft daarvan nog geen prijzen bekendgemaakt. Gebruikers kunnen de schijf ook beveiligen met een code. De ssd versleutelt bestanden met 256bits AES-encryptie.

Lezen gaat met maximaal 1050MB/s, schrijven met maximaal 1000MB/s, claimt Samsung. Dat kan alleen als de host ook usb 3.2 gen 2 en uasp ondersteunt. De schijf is 85x57x8mm groot en weegt 58 gram. De ssd werkt met een usb-c-aansluiting, maar een kabel die aan de andere kant een usb-a-connector heeft zit ook in de doos.

Er komen varianten met 500GB, 1TB en 2TB. Samsung brengt de ssd's in februari uit voor respectievelijk 170 euro, 250 euro en 460 euro. De versie zonder vingerafdrukscanner komt in de lente uit. De voorganger T5, kwam uit in 2017.