Website van Samsung toont externe Samsung T7-ssd zonder vingerafdrukscanner

De specificaties van de externe Samsung T7-ssd zonder vingerafdrukscanner zijn verschenen op de Canadese website van Samsung. De ssd komt beschikbaar in varianten met 500GB, 1TB of 2TB aan opslagcapaciteit. De adviesprijzen worden niet vermeld.

Samsung kondigde tijdens de CES in januari al een externe Samsung T7 Touch-ssd met vingerafdrukscanner aan. Toen meldde de fabrikant al dat er ook een variant zonder vingerafdrukscanner zou uitkomen in het voorjaar van 2020. Inmiddels is deze variant verschenen op de website van Samsung Canada. Vermoedelijk zal de externe ssd dus zeer binnenkort op de markt verschijnen.

De specificaties van de T7 zijn vrijwel identiek aan die van de T7 Touch, los van de vingerafdrukscanner, zo werd al bekendgemaakt tijdens de CES. De reguliere T7 komt dan ook beschikbaar in varianten met 500GB, 1TB of 2TB aan opslagruimte. De ssd maakt gebruik van tlc-nand, met slc-nand voor de cache, schrijft Hardware.info.

De T7 heeft een usb 3.2 gen 2-interface met doorvoersnelheden tot 10Gbit/s. De ssd zelf moet maximaal sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 1050MB/s en 1000MB/s halen. De T7 is compatibel met PC, Mac, Android-apparaten, gameconsoles en 'meer'. Volgens Samsung wordt de ssd niet warmer dan 45 graden Celsius tijdens gebruik.

Verder ondersteunt de T7-ssd de encryptiestandaard aes-256. Samsung levert bijbehorende software waarmee gebruikers een wachtwoord voor de ssd kunnen instellen. Dit programma komt beschikbaar op macOS, Windows en Android. De ssd wordt geleverd in drie verschillende kleuren, namelijk blauw, grijs en rood. Op de website van Samsung wordt nog niet gerept over levertijden en adviesprijzen. Het is wel aannemelijk dat deze ssd's goedkoper zullen zijn dan de varianten met vingerafdrukscanner.