Companion-app voor Google Pixel Buds-oordoppen verschijnt in Play Store

Er is een companion-app voor de aankomende Google Pixel Buds-oordoppen verschenen in de Play Store. Daarnaast zijn de oordoppen vanaf nu ook vooruit te bestellen bij een Amerikaanse retailer voor 179 dollar. De oordoppen werden in oktober aangekondigd.

De app verscheen afgelopen week stilletjes in de Play Store, zo schrijft 9to5Google. De applicatie is compatibel met Android-telefoons met Android 6.0 of nieuwer. Zoals eerder werd aangekondigd, zal het product werken met touchbediening. De Pixel Buds bieden daarnaast een find my device-functie, waarmee een geluidssignaal naar een of meerdere oordoppen gestuurd kan worden. 'Adaptive sound' wordt ook genoemd. Deze functie moet het volume van de oordoppen aanpassen op basis van het omgevingsgeluid. De oordoppen kunnen ook detecteren wanneer ze uit een oor worden gehaald, en aan de hand daarvan afgespeelde audio pauzeren.

Ook zijn de Pixel Buds verschenen bij Amerikaanse retailer B&H. De oordoppen kosten daar 179 dollar. Omgerekend en met btw komt dat neer op zo'n 200 euro. Diezelfde dollarprijs werd vorig jaar bij de aankondiging van de Pixel Buds al genoemd. Het product staat te koop als een 'nieuw item' dat binnenkort wordt verwacht. De webshop neemt op het moment van schrijven wel vooruitbestellingen aan. Enkel de witte variant van de oordoppen is daar te koop.

De nieuwe Pixel Buds verschenen al eerder online bij B&H, schrijft 9to5Google. Toen heeft de retailer de ontvangen pre-orders verwijderd, en klanten verteld dat de oordoppen eind april of begin mei uit zouden komen. Google zelf stelde in oktober dat de oordoppen in het voorjaar van 2020 op de markt zouden verschijnen. Een officiële releasedatum is nog niet bekendgemaakt door het bedrijf.

De nieuwe Google Pixel Buds. Afbeeldingen via B&H