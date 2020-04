Spoilergevoelige beelden van The Last of Us Part II verschijnen online

Er zijn nieuwe, spoilergevoelige beelden van The Last of Us II verschenen op YouTube. In de video's worden onder andere enkele belangrijke plotpunten getoond. De beelden zijn inmiddels offline gehaald door Sony. De ontwikkelaar heeft nog niet gereageerd.

De spoilers zullen in dit artikel, en de gelinkte bronartikelen, niet genoemd worden. Pas wel op bij de reacties onder de artikelen. De video's tonen niet eerder getoonde gameplaybeelden, meerdere cutscenes, het hoofdmenu van de game, en mogelijke multiplayer-code, meldt PushSquare. De multiplayer wordt na release toegevoegd aan de game. De video's zijn inmiddels offline gehaald, maar de kans bestaat dat gebruikers de beelden hebben gedownload, maar niet voordat de video werd gedownload. Het is onbekend hoe de video's precies zijn uitgelekt.

Inmiddels worden de beelden volgens DualShockers al gedeeld op sociale media. Het risico op spoilers blijft dus hoog. Gamers die dergelijke spoilers willen vermijden, dienen dan ook waakzaam te blijven op sociale media-platforms en YouTube. Wellicht is het verstandig om woorden die gerelateerd zijn aan de gameserie te dempen op platforms als Twitter.

Naughty Dog en Sony hebben op het moment van schrijven nog geen statement uitgebracht over de recent uitgelekte beelden. Sony heeft The Last of Us II eerder deze maand voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2. Tegelijkertijd lekten er toen ook al gameplaybeelden uit.