Sony maakt nieuwe releasedata The Last of Us II en Ghost of Tsushima bekend

Sony brengt The Last of Us Part II op 19 juni uit. Dat is zo'n twee weken later dan de releasedatum die eind vorig jaar werd genoemd. Samoerai-openwereldgame Ghost of Tsushima komt uit op 17 juli, dat is zo'n drie weken later dan aanvankelijk werd beloofd.

De twee games, die alleen voor PlayStation-consoles uitkomen, zijn uitgesteld vanwege de veranderde werkomstandigheden tijdens de coronacrisis, meldt Sony. De distributiemogelijkheden komen echter weer op gang en daarom heeft Sony nu nieuwe verschijningsdata gepubliceerd.

Sony kondigde in september 2019 aan dat The Last of Us Part II op 21 februari zou verschijnen. Later dat jaar werd bekendgemaakt dat dit uitgesteld zou worden tot 29 mei, maar begin april dit jaar stelde Sony de game uit voor onbepaalde tijd. Nu blijkt dat het spel alsnog vrij snel na die laatstgenoemde datum uitkomt.

De oorspronkelijke releasedatumvan Ghost of Tsushima werd in maart dit jaar bekendgemaakt. Toen zei Sony dat de game op 26 juni zou verschijnen. Dat is nu uitgesteld tot 17 juli. Ghost of Tshusima werd in 2017 aangekondigd en wordt door Sucker Punch gemaakt. De actiegame speelt zich af in Japan in 1274 en draait om gevechten tussen samoerai en Mongoolse soldaten die het eiland Tsushima binnenvallen.