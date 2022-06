Beelden van nooit aangekondigde game van Sucker Punch verschijnen online

Er is een video online verschenen van een game van ontwikkelaar Sucker Punch die nooit is uitgekomen. De beelden van de game, genaamd Prophecy, tonen een man die via stealth en zwaardvechten uit een stad moet ontsnappen.

Het gaat om meer dan elf minuten aan niet eerder vertoonde beelden, die inmiddels op verschillende websites staan. In de game is te zien hoe een man genaamd Abel Tvorah uit een donkere, middeleeuws uitziende havenstad probeert weg te komen. Daarbij krijgt hij het aan de stok met bewakers, en moet hij met een combinatie van stealth en zwaardgevechten proberen te ontsnappen. De game speelt zich af in een derdepersoonsperspectief.

Het originele bestand had de bestandsnaam vertcle_slice_v46f_0115, wat volgens gebruikers van het ResetEra-forum wijst op een vertical slice, een demo die aan studio's kan worden getoond. Lezers van dat forum zeggen dat de videobeelden oorspronkelijk afkomstig zijn van de website van Max Chapman, die de leiding heeft over personageontwerp bij Sucker Punch. Naast de video zouden er ook renders van personages zijn verschenen.

Het is niet bekend wat het uiteindelijke doel is van de demobeelden. Misschien gaat het om een game die de ontwikkelaar heeft gebouwd alvorens aan de hit Ghost of Tsushima te beginnen, maar Sony noch Sucker Punch heeft zich al uitgelaten over het lek.