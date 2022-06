Microsoft brengt nieuwe versie van Yammer met integratie in Microsoft 365 uit

Microsoft heeft een nieuwe versie van Yammer uitgebracht. Het sociale netwerk van Microsoft heeft een nieuw uiterlijk, en is geïntegreerd in verschillende diensten binnen Microsoft 365 en SharePoint.

Yammer maakt voortaan gebruik van het Fluent Design, waar ook andere Microsoft-applicaties onder vallen. Daarmee lijkt de dienst uiterlijk meer op andere Microsoft-diensten. In het nieuwe ontwerp zit onder andere een nieuwe dark mode voor de mobiele apps. Systeembeheerders kunnen de nieuwe ui inschakelen via de admin-portal van Microsoft 365. Het blijft ook mogelijk om de oude lay-out te gebruiken. Het wordt bovendien simpeler om nieuwe feeds of onderwerpen te vinden in de app en om bepaalde berichten of woorden te muten.

Microsoft laat Yammer ook beter samenwerken met verschillende Microsoft-apps. Zo wordt de app zowel in Outlook als in SharePoint geïntegreerd. Het is dan via de web- of mobiele apps mogelijk om op Yammer-berichten te reageren of ze verder te delen met de rest van het netwerk. Die functie werd al in mei als test aangekondigd voor Outlook in de browser, maar werkt nu ook voor de applicaties.

Yammer krijgt daarnaast verschillende nieuwe functies. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk voor gebruikers om bepaalde berichten te highlighten in de feed, zodat ze zichtbaarder worden voor anderen, en het wordt mogelijk om korte video's van maximaal drie minuten op te nemen, te bewerken, en direct te delen via het netwerk. Ook kunnen er livevideostreams worden weergegeven in de app en komt er ondersteuning voor het toevoegen van leden aan een groep van buiten de organisatie. Dat werkt via Azure B2B. Wanneer die laatste functie precies komt, zegt Microsoft niet.

De app werkt samen met Teams. Beheerders moeten dat in de Teams-app toevoegen. De nieuwe functies worden inmiddels uitgerold voor alle gebruikers en kunnen via de portal worden ingesteld door Microsoft 365 Global Admins en Yammer Network Admins.