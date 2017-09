Microsoft breidt Microsoft 365-aanbod uit en integreert LinkedIn in Office 365

Microsoft heeft de Microsoft 365 F1- en Education-pakketten aangekondigd. Daarnaast integreert het bedrijf Skype for Business Online in zijn Microsoft Teams-dienst en LinkedIn-profielen in Office 365. Verder is SQL Server breed beschikbaar, onder andere voor Linux.

Microsoft heeft op zijn Ignite-conferentie in Orlando tal van aankondigingen voor de zakelijke markt gedaan. Het bedrijf voegt de pakketten F1 en Education toe aan zijn Microsoft 365-aanbod. F1 bestaat uit Office 365 F1, Windows 10 en Enterprise Mobility + Security en het bedrijf richt zich op wat het Firstline Workers noemt, oftewel medewerkers die als eerste in contact komen met klanten, zoals die van een helpdesk.

Microsoft 365 Education bestaat uit Office 365 for Education, Windows 10, Enterprise Mobility + Security en Minecraft: Education Edition. Daarnaast belooft de Windows-maker met een 365-bundeling voor non-profitorganisaties te komen, zonder verdere details te geven. Microsoft introduceerde de eerste twee Microsoft 365-bundelingen in juli, Enterprise en Business. Het gaat om abonnementen bestaande uit Windows 10 en Office 365, aangevuld met verdere diensten.

Overige aankondigen waren er onder andere op het gebied van integratie van diensten die Microsoft via overnames in handen kreeg. Zo gaan gegevens van LinkedIn-profielen deel uitmaken van apps- en diensten als Outlook, SharePoint en OneDrive for Business. Gebruikers van binnen en buiten bedrijven kunnen daarmee LinkedIn-profielen inzien vanuit office 365. Microsoft begint hier direct mee met voor first release-klanten. Daarnaast integreert Microsoft Skype for Business Online in Microsoft Teams, dat het centrale onderdeel voor samenwerken moet worden in Office 365. Verder integreert Microsoft Yammer verder in SharePoint.

Microsoft kondigde ook de general availability van SQL Server 2017 aan. De databasesoftware is beschikbaar voor Windows Server, Linux en Docker. Microsoft kondigde in maart vorig jaar aan dat SQL Server 2017 naar Linux zou komen, omdat hier vraag naar zou zijn. Daarnaast speelt het bedrijf met de containerised versie voor Docker in op de populariteit van dat platform.