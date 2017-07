Microsoft haalt meer omzet uit Office 365-abo's dan uit Office-licenties

Microsoft heeft voor het eerst meer omzet gehaald uit Office 365-abonnementen dan uit zijn traditionele licentieverkopen voor het zakelijke pakket. Microsoft verkocht minder Surface- en Xbox-apparaten, maar zag zijn omzet uit clouddiensten flink stijgen.

De omzet uit zakelijke Office 365-abonnementen steeg in de afgelopen drie maanden met 43 procent, wat er mede voor zorgde dat de omzet uit de Productivity and Business Processes-afdeling van Microsoft met 21 procent steeg tot 8,4 miljard dollar, omgerekend 7,22 miljard euro. Microsoft introduceerde Office 365 zes jaar geleden als software-as-a-service, in aanvulling op de traditionele licentieverkoop van Microsoft Office.

Microsofts Intelligent Cloud-segment, waar de Azure-diensten onder vallen, zag de omzet stijgen tot 18,9 miljard dollar. Volgens Microsoft-ceo Satya Nadella ligt het bedrijf op koers om het twee jaar geleden gestelde doel van een cloudomzet van 20 miljard dollar in het fiscale jaar 2018 te halen. Dat zei hij tijdens de bespreking van de kwartaalcijfers, waar Seeking Alpha een transcriptie van heeft. De omzet uit Azure-diensten steeg met 97 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De omzet uit Surface-apparaten daalde met 2 procent, maar Microsoft hoopt dat vanaf dit kwartaal de verkoop aantrekt, met de komst van de Surface-laptop en de update van de Surface Pro. Ook de verkoop van Xbox-consoles daalde, maar de omzet uit Xbox-software en -diensten maakte veel goed; die steeg met 11 procent. Het aantal Xbox Live-gebruikers nam met 8 procent toe tot 53 miljoen.

Het Personal Computing-onderdeel, waar Windows onder valt, had in het afgelopen kwartaal een omzet van 8,8 miljard dollar, een daling van 2 procent. Deels schrijft Microsoft dat toe aan een daling van de smartphonetak. De omzet uit smartphones daalde met 361 miljoen dollar ten opzichte van vorig jaar. De overgebleven omzet is te laag om te benoemen bij de kwartaalcijfers, aldus Microsoft.