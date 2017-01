Door Emile Witteman, vrijdag 27 januari 2017 08:23, 109 reacties • Feedback

Microsoft heeft in zijn kwartaalcijfers voor het laatste kwartaal van 2016 bekendgemaakt dat de omzet uit de Azure-diensten met 93 procent zijn toegenomen. Ook de Office 365-dienst is sterk gegroeid.

Microsoft toont geen exacte cijfers van de Azure-dienst, maar vertelt wel dat het gebruik van het cloudplatform meer dan verdubbeld is ten opzichte van het jaar ervoor. De gehele Intelligent Cloud-tak liet een omzet van 6,86 miljard euro zien, wat hoger is dan de 6,73 miljard die door analisten werd verwacht.

De Office-tak van Microsoft liet ook significante veranderingen zien. Het zakelijke aanbod zag een omzetstijging van 5 procent, wat voornamelijk te danken was aan een stijging van 47 procent in de omzet uit Office 365. Ook in de consumentenmarkt steeg de omzet uit Office 365, mede doordat er nu 24,9 miljoen actieve abonnementen op de dienst zijn. De totale omzet uit Office-producten voor particulieren is met 22 procent gestegen. Eerder werd al bekend dat er in totaal meer dan 100 miljoen actieve zakelijke en particuliere Office 365-abonnementen zijn.

De inkomsten uit de gamingtak van Microsoft daalden met 3 procent. Microsoft geeft aan dat dit voornamelijk komt door lagere omzet uit de verkoop van de consoles, maar dat dit grotendeels wordt gecompenseerd door een groei in omzet uit de verkoop van software en services voor de tak. Geekwire schrijft dat het aantal actieve Xbox Live-gebruikers inmiddels is gestegen naar 55 miljoen accounts. Hoeveel daarvan betalende Gold-accounts zijn, is niet bekend.

De totale omzet van het bedrijf in dat kwartaal was 26 miljard dollar, omgerekend ruim 24 miljard euro. Exacte inkomsten uit de kwakkelende telefoontak worden overigens in het rapport niet gedeeld, maar Softpedia weet te vertellen dat de omzet daarvan met 81 procent is gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.