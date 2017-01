Door Olaf van Miltenburg, donderdag 26 januari 2017 22:00, 5 reacties • Feedback

Square Enix en Marvel hebben donderdag een teaser online gezet van een game over The Avengers. Dit is het eerste gameproject van meerdere, waar de beide bedrijven aan gaan samenwerken. Pas in 2018 volgen de details.

Uit de teaser is niet veel over de Avengers-game op te maken. Wel komen kort beelden voor over Iron Man en Captain America, evenals de tekst 'We just need to reassemble'. Pas is 2018 volgen meer details over de games die Marvel en Square Enix samen maken, melden de bedrijven in een bijbehorende mededeling.

Verantwoordelijk voor de games worden Crystal Dynamics, ontwikkelaar van Tomb Raider-games zoals Rise of the Tomb Raider, en Eidos Montreal, van 'Deus Ex'-titels zoals Deus Ex: Mankind Divided. The Avengers-project zal alle personages en omgevingen bevatten waar de franchise bekend om is. De game krijgt een origineel verhaal en een 'universum waar gamers nog jaren in kunnen spelen'.