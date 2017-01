Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 31 januari 2017 08:17, 11 reacties • Feedback

Square Enix zou de ontwikkeling van nieuwe Deus Ex-games op pauze gezet hebben. De reden zou zijn dat de verkoop van Deus Ex: Mankind Divided tegenviel. Bovendien wil de uitgever zich naar verluidt op de komende Marvel-serie van games richten.

Het bericht is afkomstig van Eurogamer, dat stelt dat het merendeel van Eidos Montreal, verantwoordelijk voor de Deus Ex-games, aan een nieuw Tomb Raider-deel 'Shadows of the Tomb Raider' werkt. Het ontwikkelteam bij Crystal Dynamics dat voorheen aan Tom Raider-games werkte, zou op zijn beurt druk aan de slag gaan met een Avenger-game. Dit is het eerste resultaat van een samenwerking tussen Square Enix en Marvel, die vorige week werd aangekondigd.

Daarnaast zou een klein team bij Eidos Montreal Crystal Dynamics helpen bij het Avengers-project en bij de productie van een tweede Marvel-game, die gebaseerd zou zijn op Guardians of the Galaxy. Door deze focus zou het onwaarschijnlijk zijn dat er veel tijd aan Deus Ex besteed kan worden. Eidos Montreal reageert met de mededeling nog steeds te werken aan het uitbreiden van het 'Deus Ex-universum' met nieuwe content en updates voor Mankind Divided, maar zich ook met Crystal Dynamics en Marvel op het Avengers-project te richten.