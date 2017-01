Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 31 januari 2017 07:52, 4 reacties • Feedback

Dropbox heeft de dienst Paper uitgebracht en zijn app uitgebreid met SmartSync. Met Paper kunnen meerdere personen tegelijkertijd aan documenten werken, terwijl SmartSync placeholderbestanden in mappen toont bij de Windows- en Mac-applicatie van Dropbox.

Dropbox Paper bevond zich al in bèta en in die hoedanigheid zijn er volgens het bedrijf al miljoenen Paper-documenten in meer dan tweehonderd landen en regio's aangemaakt. De dienst is in 21 talen beschikbaar en werkt vooralsnog alleen via een webclient. De mobiele applicaties voor iOS en Androi komen nog, belooft Dropbox.

Onderdeel van Paper is onder andere Projects, waar team hun gedeelde documenten onder kunnen plaatsen. Teams kunnen doc-bestanden hier vastpinnen en krijgen een overzicht documenten die recent gewijzigd zijn. Paper bevat verder onder andere integratie van Google Calendar en ondersteuning voor de weergave van documenten als slides, voor beamers.

Naast Paper introduceert Dropbox SmartSync. Deze toevoeging aan zijn desktopapplicatie toont alle bestanden en mappen, of ze nu op de harde schijf staan of op de clouddienst. Als bestanden niet op de desktop staan en de gebruiker deze wil openen, downloadt Dropbox deze vanaf zijn servers. Deze functionaliteit had Microsofts OneDrive ook, en het bedrijf brengt deze naar Windows 10 als On-demand Sync.