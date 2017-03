Door Bauke Schievink, zaterdag 18 maart 2017 10:28, 36 reacties • Feedback

Submitter: xrf

Google lijkt met een foutieve update de komst van een nieuwe versie van backupdienst Drive te hebben verklapt. Gebruikers meldden dat zij software met de naam Backup and Sync op hun computer zagen verschijnen, al lijkt deze nog niet te functioneren.

Meldingen van Backup and Sync verschenen onder meer op de ondersteuningsfora van Google. Verscheidene gebruikers lieten daar weten de software automatisch op hun pc te hebben gekregen. Daarbij wordt echter een foutmelding getoond waarna de software afsluit. Dat komt waarschijnlijk omdat Google de software nog niet heeft geactiveerd op zijn servers.

Waarschijnlijk ligt een foutieve update ten grondslag aan het plotselinge verschijnen van Backup and Sync. Per abuis werd de bestaande Google Drive-applicatie op de desktop overschreven door een niet-werkende versie van Backup and Sync. Uit meldingen die de software geeft, blijkt ook dat de software niet bedoeld is voor een release voor het grote publiek.

Google heeft in een reactie erkend dat het om een fout gaat, en dat de Drive-software met een update zal worden hersteld. Inmiddels zou de backupdienst bij sommige gebruikers alweer moeten zijn hersteld. Over de nieuwe Backup and Sync-dienst werd echter niets gezegd; het lijkt erop dat dit de opvolger moet worden van Drive, maar details komen waarschijnlijk pas nadat Google de software officieel beschikbaar maakt.