Door Arnoud Wokke, woensdag 14 juni 2017 21:09

Google brengt over twee weken Backup & Sync uit, een applicatie voor Windows en macOS om mappen op de pc te back-uppen in Google Drive. Tot nu toe synchroniseerde Google alleen bestanden die gebruikers in Drive-mappen plaatsen.

Backup & Sync is een samenvoeging van de huidige Google Drive-toepassing en Google Photos Backup, zegt de zoekgigant. Met dat laatste programma is het al mogelijk om elke map op een computer aan te wijzen om foto's te uploaden. Backup & Sync kan dat voor elk type bestand.

Het programma is bedoeld voor consumenten en gebruikers kunnen ermee in theorie de hele pc back-uppen. Drive heeft echter standaard 15GB aan opslag, waardoor dat in veel gevallen geen optie zal zijn. Wel kunnen gebruikers ervoor kiezen om bijvoorbeeld belangrijke documenten als back-up in Google Drive te zetten. Google brengt het programma over twee weken uit en vanaf dan zal de tool te installeren zijn. Het bestaan van de dienst kwam in maart naar buiten toen sommige gebruikers de dienst op hun computer kregen.