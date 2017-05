Door Arnoud Wokke, woensdag 24 mei 2017 21:25, 0 reacties • Feedback

De webdienst If This Then That gaat het mogelijk maken om meerdere acties uit te voeren op basis van een trigger. Dat was tot nu toe alleen mogelijk voor betalende klanten. De dienst is toegankelijk met een gratis 'Maker'-abonnement op de dienst.

Iedere gebruiker van de dienst kan zich als Maker aanmelden en direct beginnen met het maken van Applets, blijkt uit de Platform-pagina van IFTTT. Daarbij is het mogelijk om 'recepten' te maken, zelfs als de gebruiker een service niet verbonden heeft. Zo is het mogelijk om Applets samen te stellen voor andere gebruikers die niet de kennis in huis hebben om het te maken.

Naast de mogelijkheid om meerdere acties te koppelen aan een trigger, bijvoorbeeld bij een foto-upload de foto direct opslaan in Google Drive en in Dropbox, kunnen gebruikers via de functie Filter Code ook Javascript-code toevoegen, om bijvoorbeeld acties alleen overdag te laten plaatsvinden.

De gratis optie als Maker is beperkt ten opzichte van het 200 dollar kostende Parner-abonnement. Zo kunnen gebruikers dan onbeperkt applets aanmaken met een onbeperkt aantal gebruikers en geeft IFTTT gedetailleerde gebruikscijfers.