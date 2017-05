Door Arnoud Wokke, woensdag 24 mei 2017 21:11, 5 reacties • Feedback

Asus ZenScreen, een draagbare monitor met 15,6"-scherm en usb-c-aansluiting, is verschenen bij enkele Nederlandse retailers. Klanten zouden de monitor vanaf volgende week kunnen krijgen. Asus presenteerde de monitor in september vorig jaar.

ZenScreen verscheen in de Pricewatch bij diverse retailers en de prijs ligt sinds woensdag bij allemaal op 319 euro, wat boven de eerder genoemde adviesprijs van 269 euro ligt. Een van de retailers vermeldt een verschijning op 29 mei. Amerikaanse retailers zeggen inmiddels dat de release in juli plaatsvindt, claimt Anandtech.

Asus presenteerde de monitor tijdens elektronicabeurs IFA vorig jaar. Het ZenScreen is 8mm dik en weegt 780 gram. Volgens Asus is het daarmee de dunste en lichtste draagbare monitor. Het scherm wordt geleverd met een flipcover die 1mm dik is en gevouwen kan worden tot een standaard. Volgens Asus zijn de schermranden 6,5mm breed.

Het ips-paneel heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en daarmee een beeldverhouding van 16:9. De maximale helderheid ligt volgens de fabrikant op 220 nits, bij een contrast van 800:1.