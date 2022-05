Asus maakt 14"-variant van draagbare ZenScreen-usb-monitor

Asus heeft de ZenScreen MB14AC op zijn site gezet. Het is een 14"-monitor met usb-c-aansluiting die bedoeld is als extra scherm voor bij een laptop. De monitor heeft geen accu, maar wordt gevoed via de usb-c-aansluiting. Asus heeft al een 15,6"-versie.

De ZenScreen MB14AC-monitor heeft een ips-paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 60Hz. De maximale helderheid is 250cd/m² en volgens Asus is de grijs-naar-grijsresponstijd 5ms. Verder geeft de fabrikant een contrastwaarde van 700:1 op.

Op het scherm zit een usb-c-poort voor beeldinvoer en stroomtoevoer. Volgens Asus kan het scherm ook op een usb-a-poort van een laptop worden aangesloten. Er wordt dan een DisplayLink-driver gebruikt om het beeld over de usb-a-poort uit te sturen.

Het scherm wordt geleverd met een vouwbare standaard, waarmee de monitor zowel horizontaal als verticaal is te gebruiken. De behuizing is 9mm dik en het geheel weegt 590 gram. De 14"-monitor is daarmee een stukje lichter dan de ZenScreen MB16AC. Die 15,6"-variant, die Asus al een aantal jaar in zijn assortiment heeft, weegt 800 gram.

Wanneer de MB14AC uitkomt en tegen welke prijs, is nog niet bekend. De 15,6"-variant is verkrijgbaar voor zo'n 250 euro. Asus heeft ook ZenScreen GO-varianten; dat zijn duurdere modellen met een ingebouwde accu. Van de 14"-versie bestaat nog geen GO-uitvoering. Tweakers publiceerde begin vorig jaar een review van draagbare usb-monitoren. Daarin wordt ook de MB16AC-variant van Asus besproken.