Een extra scherm voor je laptop

Beste koop: Asus ZenScreen MB16AC Grijs Vergeleken met de concurrentie biedt het ZenScreen redelijke prestaties voor een redelijke prijs. Als extra scherm voor je laptop voldoet het prima, maar verwacht geen hoogwaardig scherm voor Photoshop en dergelijke. Voor gebruik binnen is de helderheid net toereikend, maar in zonlicht schiet het tekort, temeer door het glimmende scherm. Voor een compacter scherm is je enige keus het EliteDisplay van HP, dat iets minder helderheid biedt voor een hogere prijs. Het AOC-alternatief is alleen interessant als je budget beperkt is en het ontwerp en gebruiksgemak weinig belangrijk zijn. Prijs bij publicatie: € 260,- Nu verkrijgbaar vanaf: € 255,05

Het klinkt ideaal: een laptop van net een kilogram in je tas en overal aan de slag. Een kwestie van openklappen en je kunt werken of je met iets minder serieus bezighouden. Dat concept heeft echter een nadeel, want je moet het op je laptop stellen met maar één scherm: het ingebouwde scherm. Als je op kantoor een laptop met een dockingstation gebruikt, kun je daar natuurlijk gewoon twee monitors aan hangen, maar onderweg ben je veroordeeld tot slechts een enkel, bescheiden schermpje.

Gelukkig is daar tegenwoordig een prima oplossing voor: een extra scherm dat je via usb aansluit. Dat scheelt het meezeulen van een complete monitor en je hebt toch een volwaardig tweede scherm bij je. Toch zijn er nog niet zo heel veel fabrikanten die een dergelijk scherm in productie hebben. We hebben er drie gevonden en we hebben hun beeldschermen getest op beeldkwaliteit en in de praktijk.

Van de schermen met een full-hd-resolutie van 1920 bij 1080 pixels en een moderne aansluiting in de vorm van een usb-kabeltje dat zowel het videosignaal als de voeding aanvoert, hebben we een kleine selectie gemaakt. Van AOC zijn enkele modellen verkrijgbaar, waarvan we de I1601FWUX hebben gekozen, aangezien dat een model is met een usb-c-connector en een 15"-ips-scherm. Van Asus zijn diverse opties beschikbaar. Onze keus viel op de MB169AC, een 15"-scherm dat eveneens van een usb-c-connector is voorzien. Ten slotte valt ook HP's EliteDisplay S14 binnen deze criteria, zij het met een iets kleinere beeldschermdiagonaal van 14". De schermen kosten tussen de 180 euro voor dat van AOC en 280 euro voor het HP-scherm, waarbij je voor het Asus-model de middenweg van 255 euro bewandelt.