Mobile Pixels TRIO laat laptopgebruikers twee extra schermen uitschuiven

Mobile Pixels TRIO maakt het mogelijk voor laptopgebruikers om tot aan twee extra schermen aan hun laptop vast te maken. De TRIO heeft zijn Kickstarter-doel behaald en komt in twee versies, een 12.5''- en een 14''-versie.

De TRIO betreft in feite een enkel scherm met een resolutie van 1920 bij 1080 pixels die in een houder is geplaatst die met magneetjes aan de achterkant van een laptopscherm te plaatsen is. Twee TRIO's zijn met elkaar te verbinden met behulp van veiligheidsclips zodat een gebruiker ze aan weerszijden van het laptopscherm uit kan vouwen. De twee schermen zijn dan ook naar achteren om te klappen en er is een modus om een enkel scherm in portretstand te zetten. De installatie vereist een driver van TRIO en de verbinding verloopt via een usb-kabel, waarmee het scherm, die op een vermogen van 4,5W werkt, ook stroom betrekt.

Er komen twee versies: de TRIO 12,5'' en de TRIO 14''. De kleinere versie weegt 680 gram en de grotere uitvoering weegt 816 gram. Voor de 12''-versie moet er minimaal 180 dollar betaald worden, de prijs van de 14'-variant' begint bij 200 dollar, omgerekend 158 en 175 euro. Daarnaast zijn er bundels van twee schermen te krijgen.

De TRIO werkt op Windows, macOS, Linux, ChromeOS en Android. De Kickstarter voor het product heeft ondertussen zijn doelbedrag al ruim overschreden: van de beoogde 30.683 euro is er op het moment van schrijven 70.176 euro binnen met nog meer dan een maand te gaan. De TRIO komt naar verwachting in januari 2020 uit.

Een jaar eerder kwam de DUO al uit. De DUO maakt het mogelijk om een enkel extra beeldscherm aan een laptop vast te maken. Dit product is onder andere zwaarder en hij verbruikt meer dan de TRIO en bovendien is de helderheid niet in te stellen. De techniek doet wat denken aan de ThinkPad W700ds uit 2009, met een 17"-scherm en additioneel uitschuifbaar 10,6"-paneel.