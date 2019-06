Minister: drie back-ups voor telefonienetwerk van KPN werkten niet

Volgens minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie zijn er drie back-ups voor het telefonienetwerk van KPN, alleen werkten die maandag niet. Waarom deze back-ups niet werkten, wordt nog onderzocht. Door de KPN-storing was het 112-nummer urenlang onbereikbaar.

KPN kampte maandag aan het eind van de middag met een telefoniestoring waardoor onder meer het 112-nummer niet bereikbaar was. Minister Ferdinand Grapperhaus zei dinsdag tijdens het vragenuurtje van de Tweede Kamer dat er drie back-ups waren voor het telefoonnetwerk van KPN, maar dat deze, volgens een eerste analyse van KPN, niet werkten. Volgens Grapperhaus wordt nu onderzocht waardoor deze back-ups niet werkten. Grapperhaus benadrukt dat er aan het 112-platform zelf niets mankeerde, maar dat de onbereikbaarheid door de storing van KPN kwam.

Meerdere partijen vroegen tijdens het vragenuurtje daarom ook waarom alleen KPN verantwoordelijk is voor het 112-verkeer en het telefoonverkeer bij een storing niet via een andere provider kan lopen. De minister zei hierop dat er op dit moment inspecties lopen door onder meer de Agentschap Telecom en dat KPN zelf ook een 'grondige analyse' doet. Pas wanneer deze onderzoeken klaar zijn wil Grapperhaus kijken naar vervolgstappen. "Uit die onderzoeken zal moeten blijken of we dit op een andere manier moeten aanpakken", zegt Grapperhaus. De minister verwacht dat de analyse van KPN binnen twee tot drie weken klaar is.

Tijdens het vragenuurtje was ook kritiek op de verstuurde NL-Alerts. Zo noemde Chris van Dam van het CDA de informatievoorziening 'brokkelig', omdat er meerdere telefoonnummers als alternatief voor 112 werden verstuurd. Ook werd per ongeluk een nummer van De Telegraaf meegestuurd, in plaats van een nummer waarmee de politie via WhatsApp te bereiken is. Grapperhaus zegt te betreuren dat dit is gebeurd en gaat kijken of er in het draaiboek voor een 112-storing iets moet worden aangepast.

KPN-topman Joost Farwerck zei eerder al dat de storing van het telefoonverkeer kwam door een verkeerde routering van telefoonverkeer. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht, maar een hack werd vrijwel uitgesloten. Om de storing op te lossen moesten alle domeinen opnieuw opgestart worden. De storing duurde maandag volgens Farwerck van 16.00 uur tot 19.00 of 20.00 uur.