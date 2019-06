KPN onderzoekt koppeling met andere providers voor nieuw 112-platform

KPN gaat in de tweede helft van dit jaar een nieuw 112-platform opzetten en zal onderzoeken of daarin directe koppelingen opgenomen kunnen worden naar andere providers. Voor nu stelt KPN extra monitoring in op het routeringsplatform.

KPN noemt het nieuwe 112-platform in een verklaring over de omvangrijke storing van maandag. Woordvoerder Stijn Wesselink van KPN laat desgevraagd aan Tweakers weten dat het nieuwe platform al op de planning stond en dus niet opgezet wordt naar aanleiding van de storing. KPN maakt het nieuwe platform in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Directe koppelingen met andere telecomaanbieders zouden ervoor kunnen zorgen dat het verkeer toch via andere netwerken op de plek van bestemming aankomt bij een verstoring zoals die gisteren plaatsvond, schrijft KPN. Of KPN voor de storing van maandag al van plan was om voor het nieuwe platform een koppeling met andere providers te onderzoeken, is niet bekend.

Dinsdag bleek tijdens het vragenuurtje van de Tweede Kamer dat er drie back-ups waren voor het telefoonnetwerk van KPN, maar dat die volgens een eerste analyse van de provider allemaal niet werkten. Het 112-platform zelf mankeerde niets, het was alleen niet bereikbaar door de KPN-storing. In de verklaring die KPN online heeft gezet schrijft het bedrijf dat er vermoedelijk sprake was van een fout in de software die gelijktijdig optrad in vier routeringsystemen. Vervolgens hebben monitoringsystemen 'onvoldoende adequaat' gereageerd.

KPN zegt nu 'verhoogde dijkbewaking' ingesteld te hebben om een soortgelijke storing te voorkomen. Ook is er extra monitoring ingesteld op het routeringsplatform en de 112-dienstverlening. Door de KPN-storing was het noodnummer maandagmiddag vanaf 16:00 onbereikbaar. De storing werd 's avonds tussen 19:00 en 20:00 uur opgelost.