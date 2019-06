KPN: verkeerde routering verkeer leidde tot 112-storing

Een verkeerde routering van telefoonverkeer heeft geleid tot de grote storing met onder meer noodnummer 112 maandag. Dat heeft topman Joost Farweck gezegd in tv-programma Nieuwsuur. Hij gaf weinig details over de exacte oorzaak, maar sloot zo goed als uit dat het ging om een hack.

Farweck zegt tegen Nieuwsuur dat KPN bezig is met onderzoeken van de oorzaak van de storing. "Het heeft in elk geval te maken met heel veel verkeer dat verkeerd gerouteerd is." De oplossing lag in het 'opnieuw opstarten van domeinen'. Dat duurde enkele uren, waardoor de storing die om vier uur 's middags begon uiteindelijk tussen zeven uur en acht uur 's avonds bleek opgelost.

De verklaring ligt in lijn met wat tweaker timmie1 maandag al zei. Hij claimt dat KPN's servers voor IMS, IP Multimedia Subsystem, offline waren. Dat zijn servers voor signalering op het netwerk. NOS had maandag ongeveer hetzelfde gehoord over waardoor de storing kwam.

De KPN-topman sluit zo goed als uit dat het zou gaan om een hack. "Ons cybersecurityteam heeft meegekeken en heeft geen enkele indicatie dat het zou gaan om een hack." Het is onbekend waarom de back-ups voor de routering van verkeer naar 112 niet werkten. "Dat is normaalgesproken een domein dat volledig redundant is uitgevoerd."

Vanwege de storing stuurde de overheid enkele NL-Alerts om mensen te waarschuwen dat 112 niet werkte. Daar ging ook iets fout: in een eerste bericht stond in plaats van een nummer om de Alarmcentrale te bereiken een nummer om de krant De Telegraaf te tippen over nieuws. Het is nog onbekend hoe dat nummer in een noodbericht heeft kunnen komen.

Minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie zal dinsdag met de top van KPN overleggen over hoe storingen als deze in de toekomst kunnen worden voorkomen. De provider hoopt de minister dinsdag te kunnen vertellen wat er precies misging.

Toenmalig minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie zei zes jaar geleden dat een dergelijke storing van het 112-nummer niet meer zou mogen voorkomen. Hij schreef dat destijds in een brief aan de Tweede Kamer, nadat een storing van het alarmnummer er toen voor zorgde dat 112 's nachts urenlang onbereikbaar was. In totaal konden toen 164 mobiele bellers geen contact met de meldkamers krijgen; tijdens de storing overleed toen een Amsterdamse inwoner. Deze storing van juni 2012 werd onder meer veroorzaakte door de uitval van twee belangrijke glasvezelverbindingen.