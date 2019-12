Overheid: 85 procent Nederlanders ontving testbericht NL-Alert

Ongeveer 85 procent van de Nederlanders heeft het testbericht van alarmsysteem NL-Alert gezien. Dat claimt de overheid op basis van een enquête. Dat is een stijging ten opzichte van de vorige test, toen 78 procent het bericht zag.

In totaal ging het om 12,9 miljoen mensen die het bericht twee weken geleden kregen, meldt de Rijksoverheid. Het is onbekend hoe de stijging komt, maar vermoedelijk hebben meer mensen de telefoon goed ingesteld of hebben meer mensen een telefoon die out-of-the-box noodberichten ontvangen zonder dat configuratie nodig is. Daarnaast stond het NL-Alert voor het eerst ook op vertrekborden in het ov en op digitale reclameborden. Een klein percentage van de ondervraagden zei die te hebben gezien.

Het resultaat komt nu naar buiten, omdat de overheid alleen door middel van enquêtes kan achterhalen hoeveel mensen hem hebben ontvangen. Het protocol achter het mobiele alarmsysteem, sms cell broadcast, heeft geen methode om te bepalen hoeveel mensen het hebben ontvangen. Het gaat een variant op sms, waarbij overheden in een bepaald gebied een bericht kunnen uitsturen.

Inmiddels is NL-Alert al enige jaren volop in gebruik. Vaak gebruiken politiediensten het regionaal, maar incidenteel is er een landelijke melding. De laatste keer was in juni bij de 112-storing van KPN. Daarbij ging veel fout. Zo was de eerste landelijke melding alleen in het Nederlands. Een Engelse zin met uitleg volgde pas in het bericht erna. Een NL-Alert komt ook terecht bij toeristen of bijvoorbeeld expats die de Nederlandse taal niet machtig zijn en ook bij hen gaat de telefoon alarmerend piepen. Een ander detail is dat het bericht in plaats van een mobiel nummer voor hulpdiensten de tiplijn van De Telegraaf doorgaf.