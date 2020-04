Overheid waarschuwt NL-Alert-app te verwijderen wegens datalek

Het ministerie van Justitie en Veiligheid waarschuwt dat gebruikers van de NL-Alert-app deze van hun smartphone dienen te verwijderen. De app heeft te maken met een datalek, waardoor een externe dienste locatie- en andere persoonsgegevens kon verzamelen.

Het ministerie heeft die externe dienst verzocht het verzamelen van data via de app te stoppen en de al verzamelde data te vernietigen. Naast de locatiegegevens gaf de NL-Alert-app informatie over het besturingssysteem en andere geïnstalleerde apps vrij aan die externe partij, zonder dat gebruikers hier toestemming voor hadden gegeven. Het ministerie noemt die dienst niet bij naam.

Er komt binnen enkele dagen een update die de betreffende dienst verwijdert en ook heeft het ministerie het over maatregelen om de app 'op een andere, veiliger manier in te richten', maar tot die tijd is het advies aan gebruikers om de app te verwijderen. In totaal is de app door 58.000 gebruikers van iOS en Android gedownload.

Het ministerie heeft melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens van het datalek. De NL-Alert-app is begin maart verschenen. Het gaat niet om de NL-Alert-noodmeldingen op smartphones, die meldingen werken op basis van cell broadcast. De app is daarop een aanvulling.