Advies: zet ontwikkeling 'ingewikkeld en duur' centraal ict-politiesysteem stop

Het Bureau ICT-toetsing adviseert de politie te stoppen met de ontwikkeling van het Operationeel Politie Platform, een nieuw politiesysteem waar al miljoenen euro's in gestoken is. Er zijn verkeerde keuzes gemaakt, vindt de commissie.

De politie werkt al sinds 2012 aan het Operationeel Politie Systeem en eind 2018 was er al 44 miljoen euro gemoeid met de ontwikkeling. Er zijn momenteel twee toepassingen voor, Executie & Signalering en eBriefing, die samen 16 miljoen euro gekost hebben. Desondanks adviseert Bureau ICT-toetsing, BIT, het project te stoppen en het over een andere boeg te gooien. Het systeem is 'risicovol, nodeloos ingewikkeld en duur', luidt de conclusie van de commissie volgens Trouw, dat zich baseert op een document van minister Knops van Binnenlandse Zaken.

In dat document staat dat de commissie spreekt van een 'te ambitieuze aanpak met een onzeker fundament'. De commissie hekelt onder andere de beslissing om de huidige systemen volledig te vervangen: "We vrezen dat hierdoor de verbeterde ondersteuning van het operationele politiewerk nog lang op zich zal laten wachten."

Het project behelst de volledige vervanging van meer dan twaalf bestaande systemen door een nieuw, modulair opgebouwd systeem. Dat zou in vijf tot zeven jaar tijd gerealiseerd moeten zijn, wat de commissie 'zeer ambitieus en risicovol' noemt: "De kans is zeer groot dat het bereiken van dat resultaat veel meer tijd en geld gaat kosten dan voorzien, als het al lukt."

Het hele project zou zo'n 1250 manjaar werk kosten en Bureau ICT-toetsing vreest dat de politie moeite krijgt de benodigde 100 fte aan goede ontwikkelaars te vinden en te behouden. Daar komt bij dat het om complexe software gaat: het platform bevat de zelf ontwikkelde programmeertalen OPP Datataal en de domein-specifieke OPP Modelleertaal. Ook de mechanismes om data te modelleren, te synchroniseren en te valideren en de integriteit te waarborgen zijn in huis ontwikkeld. Daar is geen kennis en ondersteuning voor en de politie zal ontwikkelaars zelf moeten opleiden.

Het BIT adviseert het idee van volledige vervanging los te laten, de scope te verkleinen en kleinere, meer ontkoppelde systemen te ontwikkelen die samenwerken op basis van services. Ook luidt het advies gebruik te maken van marktconforme technologie en generieke functionaliteiten, zoals de elektronische handtekening. Tegen Trouw meldt minister Grapperhaus van Justitie dat stopzetten geen optie is maar dat hij een extern bureau laat onderzoeken hoe het Opp verbeterd kan worden.