Google pauzeert Chrome 79-update op Android wegens bug die appdata verwijdert

Google heeft de update naar Chrome 79 op Android tijdelijk stilgelegd nadat gebruikers en ontwikkelaars ontdekten dat data in apps verdwenen was. Het ging om apps die WebView in Android gebruikten.

Versie 79 van Chrome op Android was al gedistribueerd naar 50 procent van de gebruikers toen deze op pauze werd gezet, melden Google-ontwikkelaars op de bugtracker van Chromium. Het probleem zit in het niet migreren van localstorage, WebSQ en journalbestanden voor cookies en QuotaManager.

Apps die werken op basis van WebView konden daardoor hun data niet vinden. De data is nog wel aanwezig in het bestandssysteem. De ontwikkelaars van Chrome zoeken nog naar een fix voor het probleem maar het zou zeker nog een week duren voordat deze na testen naar gebruikers gedistribueerd kan worden. De keuze is uit het voortzetten van de migratie waarbij de gemiste bestanden naar nieuwe locaties worden geschreven of de aanpassing terugdraaien en de gemigreerde bestanden naar hun oude locaties te verschuiven.

Veel apps gebruiken de WebView-extensie van Chrome in Android om webpagina's te renderen en sommige apps zijn zelfs volledig op het onderdeel gebaseerd. Niet bekend is hoeveel apps of gebruikers daadwerkelijk zijn getroffen door het probleem.