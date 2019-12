Google verwijdert mogelijkheid om altijd www te tonen in adresbalk Chrome

Google heeft de mogelijkheid om de www-prefix in een url te tonen definitief verwijderd uit Chrome. De browser toonde het eerste deel van de url al langer niet meer standaard, maar gebruikers konden die met een omweg toch zien. Nu is die omweg niet meer te gebruiken.

De verandering werd voor het eerst opgemerkt Ghacks. De optie is verwijderd in Chrome 79. Die versie kwam eerder deze week uit. Gebruikers die naar bijvoorbeeld www.tweakers.net of tweakers.net gaan zien alleen die laatste versie nog. Het is niet meer mogelijk ook het www. te zien in de browser.

Google begon in Chrome 76 met het verwijderen van het www-gedeelte van de url. Het bedrijf zei dat dat 'overbodige informatie' was die gebruikers 'toch niet nodig hadden'. Websites zouden er zonder de prefix ook beter uit zien. Het was echter wel mogelijk standaard www te tonen door aanpassingen in de browser te doen, onder andere door experimentele functies in de browser in te schakelen. Nu is het alleen nog mogelijk het www van een adres te zien door speciaal daarvoor plugins te installeren.

Voorlopig lijkt het er niet op dat andere browsers die op de Chromium-engine zijn gebaseerd, zoals Vivaldi, Brave of Microsoft Edge, de functie ook hebben overgenomen. De browsermakers kunnen ervoor kiezen dat niet te doen. Het besluit om de prefix uit urls te verwijderen wordt door sommige gebruikers gezien als een potentieel risico, omdat de www-versie van een url niet altijd dezelfde content heeft als het domein zelf.