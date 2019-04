Google begint met verbergen url's van amp-pagina's in Chrome

Googles browser Chrome is begonnen met het verbergen van de url van amp-pagina's in Chrome. In plaats van de originele plek van de amp-pagina laat Chrome de url zien waar de amp-pagina op gebaseerd is.

Amp is Googles html-variant voor versimpelde sites die sneller moeten laden. Sites die amp-pagina's maken moeten daarvoor 'signed exchanges' ondersteunen, meldt Google. Onder meer Cloudflare biedt dat kosteloos aan. Dat houdt in dat sites de inhoud van pagina's uitwisselen met cache-servers die Google gebruikt voor amp en daarbij zich authenticeren als eigenaar van die content. Dat ziet Chrome als authenticatie van de website en dus zet de browser er een groen slotje bij. Signed exchanges maken deel uit van een standaard die webpackage heet. Het is nog onbekend of andere browser dan Chrome dat gaan ondersteunen.

Waar Chrome tot nu toe bij amp-pagina's het adres in de url-balk laat beginnen met google.com/amp/, gebeurt dat bij sites die dat ondersteunen niet meer, waardoor gebruikers denken dat ze op www.website.nl/artikel1 zitten, terwijl dat in feite google.com/amp/www.website.nl/artikel1 is. Het is voor het eerst dat Chrome een onechte url in de adresbalk laat zien.

Volgens Google is die stap genomen om de verwarring bij gebruikers te verminderen, omdat gebruikers veel niet doorhebben dat ze artikelen lezen van een bepaalde site. Site-eigenaren zouden dit ook gewild hebben, omdat ze op die manier makkelijker statistieken kunnen bijhouden en minder mensen snel wegklikken als de url van de website in beeld staat, in plaats van een Google-domein. De grijze balk van amp-pagina's verdwijnt ook bij gebruik van deze functie. Daardoor is niet langer na te gaan voor gebruikers of de url in de adresbalk ook echt het domein is waar ze zich bevinden en of ze een amp-pagina lezen.