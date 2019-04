Gerucht: Apple brengt volgend jaar nieuwe versie iPhone 8 met 4,7"-scherm uit

Apple zou volgend jaar een nieuwe versie uit van de iPhone 8 met 4,7"-scherm uit, meldt een Taiwanese krant. De telefoon zou dienen als een nieuwe iPhone SE als goedkoopste toestel met de nieuwste soc in de line-up.

De telefoon zou moeten uitkomen in maart 2020, meldt United Daily News. Apple zou daarbij het ontwerp van de iPhone 8 gebruiken, maar de telefoon voorzien van de Apple A13-soc die vermoedelijk dit najaar voor het eerst in iPhones verschijnt. De opslag zou 128GB zijn. De prijs wordt volgens de Taiwanese krant rond 649 dollar.

Daarmee zou er voor het eerst sinds 2017 weer een iPhone verschijnen met Touch ID en een Home-knop. Die beide elementen verdwenen van iPhones met de generatie van 2018, maar sindsdien paste Apple Touch ID wel toe op de MacBook Air-laptop en de tablets iPad Air en iPad Mini.

Er gingen al eerder geruchten over een kleinere en goedkopere iPhone die vorig jaar had moeten uitkomen, maar die geruchten bleken niet waar. Er zijn nog geen andere bronnen die dezelfde info hebben gehoord. De iPhone 8 heeft weliswaar een kleiner scherm dan huidige iPhones, maar de behuizing komt in grootte ongeveer overeen met die van de huidige iPhone XS.