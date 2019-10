Gerucht: Apple gaat 'iPhone 8' met nieuwe soc aanbieden vanaf 399 dollar

Apple zou een nieuwe versie van de iPhone 8 willen gaan aanbieden vanaf 399 dollar. De fabrikant verkoopt de huidige iPhone 8 uit 2017 voor 449 dollar, of 539 euro in de Benelux. Er gaan al maanden geruchten over de telefoon, die begin volgend jaar zou moeten uitkomen.

Er komen varianten met 64GB en 128GB aan opslag, vermoedt analist Ming-Chi Kuo volgens MacRumors. Kuo schrijft vaak rapporten over onaangekondigde Apple-producten en doet daarbij veelal juiste voorspellingen. De vernieuwde versie van de iPhone 8 zou verschijnen met 3GB aan lpddr4x-geheugen, waar de iPhone 8 nu 2GB aan geheugen heeft. De soc zou dezelfde A13 zijn als uit de recente iPhone 11-modellen. Het ontwerp zou hetzelfde zijn als de iPhone 8, met hetzelfde 4,7"-lcd en dezelfde Touch ID-homeknop.

De prijs van 399 dollar zou 50 dollar liggen onder de prijs die Apple nu vraagt voor de iPhone 8. De laatste keer dat Apple een oudere iPhone voorzag van nieuwere componenten was in 2016, toen de iPhone SE uitkwam voor 399 dollar. In de Benelux kwam dat destijds neer op 489 euro.

Met de komst van de nieuwe iPhone 8 zou de XR van vorig jaar de oudste iPhone zijn die Apple zelf verkoopt. Dat is momenteel de 8. Apple heeft zelf modellen als de 7 en SE al uit het assortiment gehaald, al zijn ze nog wel verkrijgbaar bij andere winkels. De iPhone 8 kwam uit in het najaar van 2017, de SE verscheen in maart 2016.