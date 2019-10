Analist Kuo: iPhone SE 2 met A13-soc verschijnt in eerste kwartaal 2020

De van zijn Apple-berichten bekende analist Ming-Chi Kuo claimt dat de iPhone SE 2 in het eerste kwartaal van 2020 verschijnt. De smartphone zou een behuizing zoals die van de iPhone 8 krijgen met intern een A13-soc.

Apple zou met de A13 de iPhone SE 2 van zijn laatste soc-generatie voorzien. Het gaat om een op 7nm geproduceerde chip met twee snelle cores en vier zuinige, die ook in de iPhone 11-modellen zit. Apple zou de A13 met 3GB ram willen combineren, schrijft 9to5Mac op basis van de berichtgeving van Ming-Chi Kuo. De claims liggen in lijn met eerdere geruchten, van onder andere Bloomberg. Die spraken ook van de aanwezigheid van de Touch ID-vingerafdrukscanner.

Met de keuze voor de iPhone 8-behuizing zou de SE 2 niet zo'n compacte smartphone zijn als de voorganger. De iPhone 8 heeft een 4,7"-scherm tegenover 4 inch voor de iPhone SE. Met de smartphone zou Apple zich met name willen richten op iPhone 6-gebruikers die willen upgraden maar niet over de laatste functies hoeven te beschikken.

Als die gebruikers niet een nieuwe iPhone kopen, missen ze de upgrade naar iOS 13 en daarmee naar diensten als Apple Arcade. De iOS 13-software is niet beschikbaar voor de iPhone 6 en eerdere modellen.

De SE 2 wordt volgens Kuo goedkoper dan huidige iPhones in het assortiment. Momenteel is dat de iPhone 8 met een adviesprijs van 539 euro. Die smartphone gaat verdwijnen bij de komst van de SE 2, is de verwachting. De iPhone SE kostte bij verschijning in 2016 489 euro voor de 16GB-versie.