Apple maakt iOS 13 beschikbaar

Apple heeft donderdag iOS 13 beschikbaar gemaakt. Bezitters van recente iPhones kunnen de nieuwe versie van het besturingssysteem binnenhalen. Het OS bevat onder andere een donkere modus, die werkt in de standaardapps.

Wie een iPhone bezit die ondersteuning heeft voor iOS 13 kan de software vanaf donderdagavond binnenhalen en installeren. Dat zijn alle recente iPhone-modellen tot aan de 6s-modellen en de SE, maar de de iPhone 5s, iPhone 6 en iPhone 6 Plus vallen dit keer buiten de boot.

De dertiende versie van iOS bevat onder andere een donkere modus. In de instellingen is deze te activeren, waarna het OS Apples eigen apps donker weergeeft. Apps van derde partijen moeten ondersteuning inbouwen.

Het OS markeert ook de komst van Sign in with Apple, waarmee gebruikers op apps en sites van derden met hun Apple ID kunnen inloggen. Apple belooft gebruikers niet te tracken een een e-mailrelaysysteem moet ervoor zorgen dat het e-mailadres van gebruikers privé blijft.

Verder ondersteunt het toetsenbord typen door te vegen en is er woordvoorspelling in het Nederlands. Meer over iOS 13 is te lezen in de preview iOS 13: de duistere kant van Apple. De nu uitgebrachte versie is gelijk aan de Golden Master die het bedrijf 10 september vrijgaf. Vanaf 24 juni was er een publieke bèta.

De 13.1-versie van iOS, die bugfixes en functies die 13.0 niet gehaald hebben bevat, verschijnt 24 september samen met iPadOS, meldt The Verge op basis van informatie van Apple. Aanvankelijk stond de releasedatum op 30 september.