Belgische justitie doet huiszoeking bij ceo Proximus die naar KPN vertrekt

De Belgische justitie heeft donderdagochtend huiszoekingen verricht bij het bureau en het huis van Dominique Leroy. Leroy is ceo van Proximus en wordt dat per 1 december bij KPN. Volgens Belgische media betreft het een onderzoek over handelen met voorkennis.

Onder andere Knack en HLN schrijven over de huiszoekingen, die zijn bevestigd door Proximus en het parket. "in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar mevrouw Leroy hebben vandaag verschillende huiszoekingen plaatsgevonden", is de verklaring van het parket. Het zou om huiszoekingen op het hoofdkantoor van Proximus en om Leroy's woning zijn gegaan.

Het onderzoek komt twee weken nadat bekend is gemaakt dat Leroy vertrekt als ceo bij Proximus en deze functie vanaf 1 december bij KPN zal bekleden. Per 20 september neemt ze afscheid ze bij Proximus. De Belgische media wijzen erop dat de topvrouw een maand voor die aankondiging aandelen in Proximus met een waarde van 285.342,40 euro heeft verkocht.

De Belgische beurswaakhond FSMA start standaard onderzoek naar dergelijke transacties. Topmensen moeten beurstransacties melden als het bedrag in een jaar vijfduizend euro betreft. Volgens Standaard gaat het gerechtelijk onderzoek om handel met voorkennis, waarvan sprake is bij de handel in aandelen met kennis van beursgevoelige nog niet publieke informatie zoals het vertrek van een persoon uit de top van een bedrijf. Eerder in september ontkende Leroy met voorkennis gehandeld te hebben. Haar besluit te vertrekken zou op het moment van verkoop nog niet vast gestaan hebben.