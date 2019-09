Franse rechter vonnist dat Steams verbod op doorverkoop games ongeldig is

De Franse consumentenorganisatie UFC Que Choisir blijkt dinsdag een grote overwinning op Valve behaald te hebben met betrekking tot de algemene voorwaarden van Steam. Onder andere is het verbod op de doorverkoop van gamelicenties ongeldig verklaart.

Het vonnis is dinsdag uitgesproken door het gerechtshof van Parijs; Next Inpact schrijft erover. Het vonnis verklaart meerdere clausules uit de algemene voorwaarden van Valve met betrekking tot Steam ongeldig. De belangrijkste betreft die met het verbod op de doorverkoop van gamelicenties.

UFC Que Choisir startte eind december 2015 een juridische zaak tegen Valve. De consumentenorganisatie vond dat licenties op digitale games doorverkocht moeten kunnen worden, net als games op fysieke dragers. Daarbij beriep de organisatie zich op de Auteursrecht-richtlijnen van 2001 en 2009 maar ook op de een uitspraak uit juli 2012 van het Europese Hof van Justitie.

Die bepaalde dat kopers gedownloade software mogen doorverkopen en dat personen die de tweedehands software overnemen een wettelijk gebruiksrecht hebben. Aan de basis hiervan staat de uitputting van het distributierecht: als rechthebbenden hun werk in omloop brengen, kunnen ze verdere verkoop onder omstandigheden niet voorkomen, of het nu om een materieel of immaterieel werk gaat.

Een belangrijke conclusie die het gerechtshof van Parijs trekt, is dat de gamelicenties van Steam-gebruikers gekocht zijn en geen onderdeel zijn van een abonnement. "Het spel is beschikbaar gesteld aan de gebruiker voor een ongelimiteerde periode. Het kan daarom niet om een abonnement gaan; het gaat om de verkoop van een kopie van een videogame, voor een voorafgaand bepaalde prijs die in een keer door de gerbuiker betaald wordt", staat in het vonnis. Ook Steams praktijk dat games gekoppeld zijn aan een account met allerlei gamestats mag geen beletsel zijn.

Het verbod op doorverkoop is door het gerechtshof als ongeldig en dus niet afdwingbaar beoordeeld. Het vonnis heeft bredere consequenties dan alleen voor Valve: ook andere downloadplatformen dan Steam mogen in Frankrijk en later wellicht in Europa de doorverkoop niet langer verbieden.

Het gerechtshof beslist dat Valve drie maanden lang een link naar de volledige uitspraak op de startpagina van steampowered.com en zijn mobiele apps zet. Dat moet het bedrijf binnen een maand doen, op straffe van 3.000 euro per dag te laat, met een maximum van 540.000 euro. Valve is verder veroordeeld tot een vergoeding van 20.000 euro voor de schade aan het 'collectieve belang van consumenten'. Het bedrijf moet nog eens extra 10.000 euro betalen om de proceskosten te dekken.