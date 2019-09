Video toont Android 8.1 op Nokia-telefoon zonder touchscreen

Er is een video online verschenen van wat in de software de 'Iron GAFP' heet, een Nokia-telefoon zonder touchscreen en met Android. Op de telefoon zijn onder meer Google Assistant en Google Maps te zien. De Android-versie is 8.1.

De poster van de video, rider95, zegt op Steemit dat het mogelijk is dat Google meer laat zien over de telefoon op zijn hardware-evenement op 15 oktober. De video van een minuut laat een prototype zien van een telefoon met Android en zonder touchscreen. Input is te leveren met een d-pad en numerieke toetsen, terwijl er een Google Assistant is om de telefoon via stem commando's te geven. De telefoon is dezelfde als die eerder in foto's te zien was.

Er gingen al langer geruchten dat Google werkt aan een versie van Android zonder touchscreens. Volgens 9to5 Google heeft de zoekgigant de versie van Chrome voor telefoons zonder touchscreens onlangs geschrapt. Daardoor is het onbekend of de Android-versie nog op de roadmap zou staan.

Nokia gebruikt op goedkope telefoons zonder touchscreens tot nu toe naast een eigen besturingssysteem ook KaiOS, een besturingssyteem waarin ook Google investeerde en waarvoor diverse Google-apps beschikbaar zijn.