Google lijkt Chrome voor telefoons zonder touchscreen te hebben geschrapt

Een commit wijst erop dat Google een versie van zijn browser Chrome voor telefoons zonder touchscreen heeft geschrapt. Die zou in ontwikkeling zijn voor een telefoon van Nokia met Android, maar zonder touchscreen.

De commit die 9to5Google vond laat zien dat Google alle code voor de 'touchless' versie van Chrome weghaalt, behalve die van Blink. Blink is de naam van de browserengine die Google voor het project gebruikt. Volgens de site zijn er honderden mappen voor de touchscreenloze versie van Chrome geschrapt uit de code.

Het is onbekend waarom Google dat heeft gedaan. De versie voor Android-telefoons zonder touchscreen is nooit aangekondigd. Het lijkt erop dat het de bedoeling was om Nokia een telefoon met de vorm van een featurephone en Android uit te laten brengen, met daarop de versie van de browser. Het is onbekend of dat project nog doorgaat. Google heeft niet gereageerd op de informatie. Android draaide ooit voor het uitkomen van versie 1.0 op telefoons zonder touchscreen, maar de browser die er toen op zat was niet gebaseerd op Chrome.