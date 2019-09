Fitnessgame Ring Fit Adventure komt in oktober naar de Nintendo Switch

Nintendo heeft de fitnessavonturengame Ring Fit Adventure aangekondigd. De game wordt geleverd met een zogeheten Ring-Con en een beenband, die eerder al door Nintendo zijn getoond. Ring Fit Adventure komt 18 oktober uit voor de Nintendo Switch.

Ring Fit Adventure wordt gebundeld met een beenband en een zogeheten Ring-Con. Deze accessoires maken gebruik van Joy-Con-controllers om bewegingen te herkennen. Zo kunnen spelers dankzij de beenband bijvoorbeeld op de plaats joggen om vooruit te bewegen. De Ring-Con en beenband worden standaard bij de game geleverd.

Ring Fit Adventure belooft naast een fitnessspel een volwaardige roleplayinggame met spelcampagne te worden. In de game worden gebruikers door monsters uitgedaagd tot fitnessgevechten. De vijand en de speler vallen elkaar om de beurt aan met fitnessoefeningen. Nintendo belooft dat er meer dan veertig verschillende soorten opdrachten zijn. Deze oefeningen worden opgedeeld in vier categorieën. Zo maken rode opdrachten gebruik van armspieren, gele oefeningen van rompspieren en blauwe opdrachten gebruiken beenspieren. Groene opdrachten zijn geïnspireerd door yoga-oefeningen. Wanneer de vijand aanvalt moeten gamers de Ring-Con tegen hun buikspieren drukken. Dit creëert een schild dat de aanval afzwakt.

Vijanden verslaan en een parcours afronden levert ervaringspunten op, waardoor gebruikers in niveau stijgen. Wanneer dit gebeurt komen er onder andere nieuwe oefeningen vrij. De lengte van elke spelsessie wordt bepaald door de speler. De moeilijkheidsgraad van de oefeningen kan bovendien worden aangepast. Zo kan een ervaren sportman voor een grotere uitdaging kiezen, terwijl iemand met weinig fitnesservaring ook kan meespelen.

Buiten de spelcampagne is er ook een quickplay-optie. In deze modus doe je een korte reeks oefeningen. In deze modus kunnen gebruikers kiezen om afzonderlijke spiergroepen te trainen, minigames te spelen of een volwaardige fitnessroutine te doorlopen. Het spel heeft daarnaast een stille modus die gespeeld kan worden zonder te stampen. Na een oefening wordt weergeven hoe de speler heeft gepresteerd. Er worden schattingen gedaan van onder andere het aantal verbrande calorieën en de afgelegde afstand. Daarnaast kan de hartslag gemeten worden. Dit lijkt te werken via een sensor op de Ring-Con.

Vorige week liet Nintendo al een glimps van de Ring-Con en beenband zien. Omdat de game Joy-Con-controllers vereist, zal het spel waarschijnlijk niet werken op de aankomende Nintendo Switch Lite. Hoe duur de spelbundel moet worden is nog onbekend.