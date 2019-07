Rpg The Outer Worlds komt ook naar Nintendo Switch

Obsidians roleplaying-game The Outer Worlds komt ook uit voor de Nintendo Switch. De studio werkt daarvoor samen met Virtuos, de ontwikkelaar die ook de Switch-versies van L.A. Noire en Dark Souls verzorgde. Wanneer de Switch-versie uitkomt, is nog niet bekend.

The Outer Worlds was aangekondigd voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One en komt op die platforms op 25 oktober uit. Obsidian heeft nog geen verschijningsdatum voor de Switch-versie bekendgemaakt, maar duidelijk is dat de rpg ergens na de release van de andere versies uit zal komen.

De game wordt gezien als een spirituele opvolger voor Fallout: New Vegas. Ook die game werd gemaakt door Obisian, maar de studio heeft de rechten op de Fallout-serie niet in handen. The Outer Worlds is een futuristische rpg die zich op gekolonialiseerde planeten afspeelt. Tweakers publiceerde vorige maand een preview van de game.