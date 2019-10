Speedrunner voltooit The Outer Worlds in 21 minuten door personage dom te maken

Deze week kwam The Outer Worlds uit, een rpg waar de gemiddelde speler al gauw ruim 20 uur in zal steken. Een speedrunner heeft, amper een week na release, de game ondertussen al uitgespeeld in 21 minuten. Dit deed hij door zijn personage stupide te maken.

Gedurende de afgelopen week zijn speedrunners hard aan het werk gegaan om de game zo snel mogelijk uit te spelen. Er zijn vele opvallende speedrun-strategieën in games, de een nog gekker dan de andere, maar The Outer Worlds bevat wel een erg vreemde speedrunmogelijkheid. Een YouTube-gebruiker, die luistert naar de alias Jabo, heeft de game namelijk in slechts 21 minuten doorlopen door zijn personage onnozel te maken.

The Outer Worlds is een echte ouderwetse rpg, waarin spelers aan het begin van de game de sterke en zwakke punten van hun personages moeten bepalen. Deze attributen omvatten onder andere de strength, perception, temperament en intelligence van een karakter. Zo kunnen spelers hun personage bijvoorbeeld een iele charmeur maken, die niet goed kan vechten maar zich uit elke situatie weet te praten. Spelers kunnen er ook voor kiezen om hun karakters dusdanig onnozel maken dat het de manier waarop ze praten beïnvloedt. Vooral dat laatste is interessant voor speedrunners.