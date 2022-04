Speedrunevenement SGDQ haalt 2,9 miljoen dollar op voor Artsen zonder Grenzen

Online speedrunevenement Summer Games Done Quick heeft dit jaar 2,9 miljoen dollar opgehaald voor Artsen zonder Grenzen. Bekende speedrunners speelden zo snel mogelijk games uit, om geld op te halen voor dat goede doel.

Summer Games Done Quick 2021 Online vond plaats tussen 4 en 11 juli. Tijdens dit zevendaagse evenement speelden 153 speedrunners zo snel mogelijk een game uit. Zo speelde speedrunner Bubzia Super Mario 64 in 1:49:59 uit met een blinddoek op en voltooide ninten de Final Mix-versie van Kingdom Hearts II in ongeveer 3 uur en 13 minuten. Alle SGDQ-runs zijn terug te kijken op het YouTube-kanaal van organisator Games Done Quick.

Uit het overzicht blijkt dat 22.640 donateurs gezamenlijk 40.350 afzonderlijke donaties hebben gedaan. Dat is goed voor een totaalbedrag van 2.904.585 dollar. Het evenement haalde, net als voorgaande jaren, geld op voor goede doelen door kijkers te laten bieden op prijzen en andere zaken.

Naast gamecodes en merchandise, konden gebruikers ook bieden op dingen die de speedruns direct beïnvloedden. Zo konden gebruikers bieden op de namen van in-game personages die speedrunners gebruikten. Kijkers doneerden bijvoorbeeld om de Inquisitor uit Dragon Age: Inquisition de naam 'Bingus' te geven.

Kijkers konden ook bijdragen aan donatiedoelen. Wanneer dergelijke doelen werden behaald, werden de 'regels' van een speedrun veranderd. Zo moest Sunnymuffin de bonuslevels in Evergate voltooien nadat een donatiedoel van 5000 dollar werd behaald en kijkers doneerden gezamenlijk 51.038,82 dollar om de 2d-platformer Celeste te laten spelen met een catgirl-mod.

De organisatie achter Games Done Quick deelt verder alvast data voor de komende evenementen. Flame Fatales wordt van 15 tot 21 augustus gehouden. Dat is een speedrunevenement voor vrouwen. Tussen 9 en 16 januari vindt Awesome Games Done Quick 2022 plaats.

Speedrunner Bubzia voltooit Super Mario 64 in 1:49:59 met een blinddoek op