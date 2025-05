Awesome Games Done Quick haalt ruim 2,6 miljoen dollar op voor goed doel

Het meerdaagse speedrunningevenement Awesome Games Done Quick heeft dit jaar bijna 2,7 miljoen dollar opgehaald voor een goed doel. Het bedrag gaat naar de Prevent Cancer Foundation. Het evenement was live te volgen en vond in 2023 opnieuw volledig online plaats.

In totaal zijn er 39.872 donaties gedaan tijdens het AGDQ 2023-evenement, dat tussen 8 en 15 januari plaatsvond. In totaal werd daarmee 2.666.868,41 dollar opgehaald, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 2,47 miljoen euro. De hoogste donatie bedroeg dit jaar 100.000 dollar. Het bedrag wordt geschonken aan de Prevent Cancer Foundation.

Tijdens het evenement zijn dit jaar verschillende wereldrecords verbroken. Zo werd het Any%-speedrunrecord in Super Mario Galaxy 2 met een tijd van 2 uur, 54 minuten en 51,33 seconden verbroken door Jhay. Het voorgaande wereldrecord lag 4,4 seconden hoger. Ook in games als Powerwash Simulator en Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge werden nieuwe wereldrecords gevestigd.

AGDQ vindt sinds 2010 ieder jaar plaats in januari, opgevolgd door een zomereditie later in het jaar. Tijdens de Games Done Quick-evenementen worden dagenlang zo snel mogelijk videogames uitgespeeld door verschillende speedrunners. Vorig jaar werd tijdens het evenement een recordbedrag van 3,4 miljoen dollar opgehaald voor de Prevent Cancer Foundation.

Het volgende evenement van de organisatie, Summer Games Done Quick 2023, vindt tussen 28 mei en 4 juni plaats. Naar verwachting wordt dat evenement fysiek gehouden, en dus niet uitsluitend online. Tijdens deze zomereditie werd vorig jaar 3,01 miljoen dollar opgehaald voor Artsen zonder Grenzen.

Het nieuwe Super Mario Galaxy 2-speedrunrecord dat tijdens AGDQ 2023 werd gevestigd