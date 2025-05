Marktonderzoek: hdd-leveringen daalden vorig kwartaal met 40 procent

Het aantal leveringen van harde schijven daalde in het vierde kwartaal van 2022 met ongeveer 40 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van Trendfocus, een onderzoeksbedrijf dat zich richt op de opslagsector.

Trendfocus publiceerde deze week zijn voorlopige cijfers voor de hdd-markt in het vierde kwartaal van 2022, schrijft ook Storage Newsletter. Daaruit blijkt dat Seagate 41,7 tot 43,7 procent minder hdd's leverde dan in dezelfde periode in 2021. De leveringen van Western Digital zouden gedaald zijn met maximaal 43,0 procent, terwijl die van Toshiba tot 39,3 procent zijn gekrompen. In totaal zijn er vorig kwartaal 35,2 tot 36,4 miljoen harde schijven geleverd. Dat komt neer op een daling van maximaal 42,5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Volgens Trendfocus was in het enterprisesegment de grootste daling te zien. Grote cloudbedrijven zouden in het laatste kwartaal van 2022 aanzienlijk minder hdd's hebben aangeschaft. In andere markten spelen voorraadcorrecties, waardoor ook andere leveranciers minder enterprise-hdd's kochten. De leveringen van 3,5"-hdd's voor consumenten daalden ook licht, hoewel de 2,5"-leveringen juist iets stegen ten opzichte van een kwartaal eerder.

Trendfocus publiceerde eerder cijfers voor de eerste drie kwartalen van 2022. Wanneer deze cijfers bij elkaar worden opgeteld, blijkt dat in heel 2022 ongeveer 176,70 miljoen harde schijven geleverd zouden zijn door Seagate, Western Digital en Toshiba. In 2021 lag dat aantal nog op 258,98 miljoen, ongeveer 46 procent meer dan dit jaar.

De verkopen van hdd's dalen al jaren, aangezien ssd's steeds populairder worden. Ssd-leveringen haalden die van hdd's eerder al in; in 2020 zouden voor het eerst meer ssd's dan hdd's geleverd zijn, schrijft ook ComputerBase op basis van eerdere Trendfocus-cijfers.