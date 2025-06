'Grootste fabrikanten leverden in 2022 30 procent minder moederborden'

De vier grootste moederbordfabrikanten leverden vorig jaar ongeveer 13 miljoen moederborden minder dan in 2021, schrijft DigiTimes op basis van bronnen. ASRock zag het aantal geleverde moederborden het meeste zakken, Gigabyte het minst.

ASUS blijft marktleider, al leverde dit bedrijf 25 procent minder moederborden in vergelijking met 2021. Vorig jaar leverde ASUS 13,6 miljoen moederborden. Het verschil tussen ASUS en Gigabyte is daardoor kleiner geworden, van ongeveer 7 miljoen moederborden tot 4 miljoen. De cijfers zijn afkomstig van Tom's Hardware, op basis van een DigiTimes-artikel.

ASRock zag de grootste daling in het aantal geleverde moederborden, met 55 procent tot 2,7 miljoen. Ook bij MSI was de daling flink, met 42 procent. DigiTimes meldt dat de leveringen over het gehele jaar daalden, dus er sprong geen maand bovenuit. De daling kwam onder meer doordat er minder vraag was naar hardware omdat werknemers weer terugkeerden naar kantoor, omdat de vraag vanuit cryptominers daalde en vanwege de slechtere economische omstandigheden. De verslechterde pc-markt uitte zich eerder al bij de gpu-cijfers; vorig jaar zou het aantal geleverde gpu's met 42 procent zijn gekrompen.