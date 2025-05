Micron schrapt wereldwijd 10 procent van banen om 'onbalans vraag en aanbod'

Micron gaat wereldwijd tien procent van alle banen schrappen om de winstgevendheid te kunnen verhogen. Het aantal leveringen is het afgelopen jaar rap gedaald, waardoor het bedrijf waarschuwt dat het in het komende jaar minder winst gaat maken.

In de afgelopen twee kwartalen is het aantal leveringen sterk gedaald, terwijl Micron de productie niet snel genoeg kon laten afnemen. Het bedrijf bleef daardoor te veel chips produceren, waardoor het nu een voorraad heeft ter waarde van 8,4 miljard dollar. De gemiddelde days of inventory, ofwel het aantal dagen aan voorraad dat Micron nu heeft, is gestegen naar 214 dagen. Micron verwacht dat die voorraad zal pieken in het komende kwartaal en daarna geleidelijk zal verbeteren.

Het bedrijf zegt dat in vrijwel alle markten, zoals smartphones en pc's, de vraag naar en de prijs voor geheugen en opslag daalde. Micron spreekt over een 'significante onbalans in vraag en aanbod'. Het bedrijf schroeft de investeringen daarom voor 2023 terug van 8 miljard dollar naar 7 tot 7,5 miljard dollar. In 2022 investeerde het bedrijf nog in totaal voor 12 miljard dollar.

De chipfabrikant gaat daarnaast de productie van dram- en nand-wafers met twintig procent verlagen, zoals het al eerder had aangekondigd. Verder gaat het bedrijf dit jaar geen bonussen meer uitkeren, worden de salarissen van hooggeplaatste werknemers verlaagd en wordt tien procent van alle banen geschrapt. Daarbij zullen ook gedwongen ontslagen vallen.

Micron had in het afgelopen kwartaal een omzet van 6,6 miljard dollar, omgerekend is dit 6,3 miljard euro. De nettowinst was 1,5 miljard dollar, ofwel 1,4 miljard euro. In dezelfde periode een jaar geleden had het bedrijf nog een omzet van 8,3 miljard dollar en een nettowinst van 2,4 miljard dollar. De fabrikant verwacht voor het volgende kwartaal een omzet van 3,8 miljard dollar.